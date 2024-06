Meisje (15) na feest niet naar huis gekeerd

Op het politiebureau Lelydorp is zaterdag aangifte van vermissing gedaan van de 15-jarige Shevelien Kasandikromo. Dit meldt de politie van Regio Midden Suriname.

Volgens de moeder is Shevelien op vrijdag 28 juni omstreeks 17.00 uur bij een feest afgezet door haar oudere zus K. te Bernharddorp, echter is ze daarna niet huiswaarts gekeerd. De vermiste is woonachtig aan de Goton Rojonweg in het district Wanica.

Signalementen :

Ras : Javaan/ creools gemengd

Gelaatskleur : lichtbruin bruin

Haartype en kleur: zwart krullend haar

Geschatte lich.lengte: ongeveer 1.60m

Lichaamsbouw: slank

Kleding : zwarte trui en rosé legging

Schoeisel: nvt

Kenmerk: de vermiste heeft een tattoo op haar rug en een neuspiercing.

Een ieder die informatie kan verschaffen met betrekking tot de verblijfplaats van de vermiste mag bellen op het telefoonnummer van politiebureau Lelydorp op 366166 of op het politie alarmnummer 115.