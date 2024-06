ILO helpt Suriname bij transitie naar groene banen

Minister Steven Mac Andrew heeft op woensdag 26 juni Kees van der Ree, ILO-consultant voor groene economie, groene banen en rechtvaardige transitie, ontvangen voor een werkbespreking. De consultant is in Suriname om met het bedrijfsleven, de vakbeweging en de overheid van gedachten te wisselen over ‘Just Transition’ (rechtvaardige transitie) en hun inzichten hierover te vernemen. Het belang van een transformatie naar een groene economie wordt steeds meer erkend door regeringen over de hele wereld, waaronder Suriname.

Volgens de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) verwijst ‘Just Transition’ naar het vergroenen van de economie op een manier die zo eerlijk en inclusief mogelijk geschiedt voor alle betrokkenen, waarbij fatsoenlijke arbeidskansen worden gecreëerd en niemand achterblijft. Bij deze bespreking was ook Shoblina Chotkan-Somai, ILO Nationaal projectcoördinator, aanwezig.

Aangezien de negatieve gevolgen van klimaatverandering steeds verergeren, vindt Mac Andrew dat Suriname geen keuze heeft dan verantwoordelijkheid te nemen voor het vergroenen van de eigen economie. Volgens de minister is daarom in het huidige Decent Work Country Programme, dat ons land uitvoert met technische assistentie van de ILO, het ontwikkelen en stimuleren van groene banen opgenomen.

De komst van de ILO-consultant ziet hij als een goede aanzet om een voortdurende dialoog over het onderwerp onder de sociale partners te bevorderen, met de bedoeling een gemeenschappelijke visie voor Suriname te ontwikkelen op wat een rechtvaardige transitie zou moeten betekenen voor werknemers en bedrijven die getroffen zullen worden.

Sociale en economische gevolgen van de transitie voor de beroepsbevolking moeten volgens de minister op een rechtvaardige manier worden aangepakt, waardoor werknemers in sectoren die worden getroffen door de overgang steun, bijscholing en nieuwe baanmogelijkheden krijgen in groene sectoren.

Mac Andrew was het eens met de consultant, dat bij zijn collega van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM), die is belast met de voorbereidingen voor de Groene Ontwikkelingsstrategie voor Suriname (Green Development Strategy), gepleit moet worden voor het direct opnemen en integreren van een arbeidsmarktstrategie gericht op het ontwikkelen en stimuleren van groene banen.

De nadruk van de Groene Ontwikkelingsstrategie ligt vanuit de taakstelling van ROM vooral op het vermijden van negatieve effecten op het milieu en op het realiseren van concrete doelstellingen met betrekking tot het veiligstellen van een bepaald percentage van het bosareaal, wat cruciaal is aangezien Suriname klimaatfinanciering wil genereren uit bosbehoud. In deze strategie ontbreekt echter de arbeidsmarktstrategie.

De consultant heeft aangegeven dat de ILO beschikt over voldoende instrumenten die Suriname zou kunnen benutten om effectief te kunnen anticiperen op de uitdagingen en kansen van de overgang naar een groene economie en die kunnen zorgen voor een rechtvaardige en inclusieve benadering. Zo noemde hij de ontwikkeling van groene banen door middel van onderzoek en capaciteitsopbouw, richtlijnen voor het identificeren van kansen voor groene banen en het ontwikkelen van strategieën om deze te realiseren. Voorts noemde hij in dit verband het identificeren en ontwikkelen van de vaardigheden die nodig zijn voor de groene economie.

Ook kan de ILO assisteren met trainingen, workshops en het delen van best practices om de bewustwording onder de sociale partners te vergroten. De olie- en gassector kan volgens hem in financieel opzicht een wezenlijke bijdrage leveren aan de implementatie van de ‘Just Transition’ in ons land.