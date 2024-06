Aangehouden voorganger heeft vermoedelijk meerdere vrouwen verkracht

Voorganger Cedrick L., die dinsdag door de politie is ingesloten voor verkrachting van een 21-jarige vrouw, heeft vermoedelijk meerdere slachtoffers gemaakt. Dat meldt het Korps Politie Suriname.

De 21-jarige J.B. deed op maandag 10 juni aangifte ter zake seksueel misbruik tegen de verdachte op het politiebureau Munder. De aangeefster gaf de wetsdienaren aan dat zij via sociale media in contact kwam met de voorganger. Na haar problemen te hebben voorgelegd aan hem, hield hij haar voor dat hij voor haar zou gaan bidden.

De voorganger deed vervolgens op 10 juni alleen de woning van de jonge vrouw aan, waarbij hij de aangeefster tijdens het gebed inzalfde met olie. Na de inzalving wist J.B. niets meer van haarzelf. Nadat de vrouw weer bij bewustzijn was, constateerde ze dat ze seksueel misbruikt was door de man.

Het slachtoffer werd na de aangifte door de politie voor medisch onderzoek verwezen naar de afdeling Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De voorganger werd deze week ontboden op het bureau en meteen aangehouden. Hij is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

De politie vermoedt dat meerdere vrouwen slachtoffer zijn geworden van de daden van de voorganger. Zij kunnen zich voor het doen van aangifte of hun beklag, in verbinding stellen met de politie via het Command Center op het nummer 115, de gratis tiplijn op het nummer 179 of de politie van Munder op de telefoonnummers 443777 en 443778.