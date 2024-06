Weerswaarschuwing: Kans op zwaar onweer en windstoten in Suriname

Suriname kan zich opmaken voor wisselvallig weer vandaag, met een speciale waarschuwing voor zware onweersbuien en stevige windstoten. Dat meldt het Surinaamse Nationaal Meteorologische Centrum.

Vrijdagavond en in de nacht werden in delen van het district Sipaliwini lichte tot matige buien verwacht, waarbij onweer en windstoten kunnen voorkomen. In bosrijke gebieden kan tegen het einde van de nacht nevel of mist ontstaan.

Ook zaterdagmiddag en in de vooravond zullen zowel het kustgebied als het binnenland te maken krijgen met lichte tot matige buien, mogelijk vergezeld van onweer en windstoten.

In sommige delen van het land kunnen deze buien zwaarder zijn.

De temperatuur schommelt tussen de 21˚C en 31˚C, en de wind komt uit het zuidoosten tot noordoosten met snelheden tot 15 km/u, lokaal oplopend tot 30 km/u. De zon komt morgen op om 06.28 uur en gaat onder om 18.57 uur.

Zorg ervoor dat u voorbereid bent op mogelijke onweersbuien en windstoten, en neem de nodige voorzorgsmaatregelen om veilig te blijven.