SLM-vlucht naar Schiphol geannuleerd na schade aan vliegtuig

Een incident op de Johan Adolf Pengel (JAP) luchthaven in Suriname, heeft vrijdag geleid tot het annuleren van een vlucht van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) naar Schiphol, uitgevoerd door Air Belgium.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het vliegtuig, dat klaar stond voor vertrek om 17.50u, schade opliep nadat het werd geraakt door een voertuig op het vliegveld.

Van reizigers werd vernomen dat de vlucht niet meer kon vertrekken als gevolg van dit ongeval. Passagiers die stonden te wachten op hun reis, kregen eerst te horen dat de vlucht vertraagd was.

Enkele uren later kregen ze echter te horen dat de vlucht niet door ging en moesten ze onverrichter zake terug naar huis keren.

Een van de passagiers deelde mee dat het luchthavenpersoneel hen had geïnformeerd dat zij zaterdag verder op de hoogte zouden worden gebracht van de nieuwe vertrekplannen.

De precieze aard van de schade aan het vliegtuig is nog niet bekendgemaakt, maar het incident heeft geleid tot aanzienlijke overlast voor de passagiers.

Voor de passagiers is het wachten op nieuws over hun vlucht naar Nederland. SLM heeft toegezegd de passagiers zaterdag te informeren over het verdere verloop.

Vorige maand raakte ook al een vliegtuig op Zanderij beschadigd na een botsing. Een winglet van een Boeing 767 vrachtvliegtuig van Northern Air Cargo (NAC) raakte de staartstabilisator van een Fly Allways vliegtuig en veroorzaakte aanzienlijke schade.