Parmessar en Ramdien vragen aandacht voor drinkwatertekort in Paramaribo, Wanica en Commewijne

De parlementariërs Rabin Parmessar (NDP) en Harriet Ramdien (VHP) hebben donderdag in De Nationale Assemblee van Suriname aandacht gevraagd voor het tekort aan drinkwater in bepaalde districten.

“Delen in Paramaribo, waar ze normaal afgelopen decennia stromend drinkwater hadden, waaronder Toekomstweg, hebben nu te maken met een situatie waarin er amper water uit de kraan komt. Dat is niet acceptabel,” zei Parmessar.

Naast Paramaribo heeft volgens hem ook het district Wanica met dit probleem te kampen. De NDP-fractieleider merkte op dat uit een presentatie van de top van de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) in DNA donderdag is gebleken dat de regering de hoognodige investeringen in de waterleidingsector achterwege laat.

Volgens de NDP’er maakt het niet uit welke problemen de regering ook heeft in deze kwestie, omdat het waterprobleem een spoedoplossing nodig heeft om de gezondheid van mensen te kunnen garanderen. Hij hoopt dat de relevante ministers met elkaar aan tafel gaan zitten om een oplossing te zoeken.

“Zoals de directie van de SWM heeft gepresenteerd, is er geen goed vooruitzicht op korte termijn,” aldus Parmessar.

Ramdien wilde weten wanneer bewoners van de Pandit Tilakdhariweg aangesloten zullen worden op het waterleidingnet om zo schoon drinkwater te kunnen krijgen.

“De mensen van de Tilakdhariweg wachten jaar in, jaar uit op stromend water uit de kraan. Wanneer kunnen deze mensen over het water beschikken? Wanneer worden de pijpleidingen aangelegd?” aldus Ramdien.