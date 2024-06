Nog geen zicht op vertrek gestrande SLM passagiers naar Nederland

Er is nog geen zicht op het vertrek van de in Suriname gestrande SLM passagiers naar Nederland. Een lavatory service wagen is vrijdag op de Johan Adolf Pengel luchthaven in botsing gekomen met het gehuurde Air Belgium toestel, waardoor de vlucht naar Amsterdam werd geannuleerd.

Passagiers die stonden te wachten op hun reis, kregen eerst te horen dat de vlucht vertraagd was. Enkele uren later kregen ze echter te horen dat de vlucht niet door ging en moesten ze onverrichter zake terug naar huis keren.

Passagiers klagen tegenover Waterkant.Net dat de communicatie vanuit Surinam Airways heel gebrekkig is. De maatschappij heeft ik een korte statement laten weten dat zij uitkijken naar een vervangende machine. Zo gauw er een oplossing is worden passagiers in kennis gesteld.

Bronnen op Schiphol melden aan onze redactie dat vlucht PY993 van Amsterdam naar Paramaribo zondag, tot nader order is uitgesteld. Alle vertrekkende passagiers zijn daarover reeds ge√Įnformeerd.

Technici van Air Belgium zijn vandaag met de KLM naar Suriname gekomen voor reparatie aan het toestel.