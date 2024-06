Marktventers krijgen training in voedselverpakking en etikettering

Afgelopen woensdag was een bijzondere dag voor 17 marktventers van de markt Leiding 11A in Suriname. Zij ontvingen elk twee certificaten voor het succesvol afronden van de tweedelige training ‘Basic Entrepreneurship and Food Packaging and Labelling’, georganiseerd door de Stichting Productieve Werkeenheden (SPWE).

Deze training, uitgevoerd in opdracht van de Stichting Agrarische Ontwikkeling Leidingen en Omstreken (AOLO) en gefinancierd door de Caribbean Development Bank (CDB), voorzag de marktventers van essentiële kennis en vaardigheden op het gebied van voedselverpakking en etikettering.

Door aandacht te besteden aan materialen, hygiëne, kostenbeheer en duurzaamheid, helpt de training hen om hun producten beter te verpakken en te labelen, wat hun concurrentiepositie versterkt.

Naomi Esajas-Friperson, voorzitter van de Raad van Toezicht bij SPWE en onderdirecteur Arbeidsmarkt op het Surinaamse ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ), benadrukte in haar toespraak de uitdagingen van ondernemerschap. “Het vereist vastberadenheid, flexibiliteit en de bereidheid om te leren en aan te passen,” zei ze. Ze prees de marktventers voor hun toewijding en benadrukte het belang van veilige en hygiënische voedselverpakking om besmetting en bederf te voorkomen.

Bholanath Narain, districtscommissaris van Wanica Noord-West en voorzitter van de AOLO, toonde zich tevreden met de resultaten van de training. Volgens hem kunnen de marktventers nu profiteren van verbeterde productkwaliteit en -veiligheid, verhoogde klanttevredenheid en kostenefficiëntie. Hij kondigde aan dat een tweede groep marktventers binnenkort zal starten met dezelfde training.

Jaswant Doekharan, programmamanager en trekker van het Basic Need Trust Fund (BNTF) – 10 project, was lovend over de marktventers die voortdurend zoeken naar manieren om hun producten en processen te verbeteren. Hij verzekerde dat dit project blijvend ondersteund zal worden.

De marktventers kunnen nu met vertrouwen en nieuwe kennis hun producten op een veilige en efficiënte manier aanbieden, wat zowel hun klanten als hun eigen bedrijven ten goede komt.