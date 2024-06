Interieurverzorgster (47) verkocht drugs om extra inkomsten te genereren

De politie Suriname heeft afgelopen vrijdag een 47-jarige interieurverzorgster uit Meerzorg, aangehouden op verdenking van drugshandel.

Ze werd gearresteerd tijdens een gezamenlijke operatie van een unit van de Directeur Operaties KPS (DOKPS) en de Stootgroep Oost van de Surinaamse politie.

De politieactie vond plaats op basis van verzamelde en geanalyseerde informatie die erop wees dat ze actief was in de verkoop van drugs.

Bij de inval in haar woning werd een aanzienlijke hoeveelheid marihuana en hasj aangetroffen, samen met digitale fijnwegers en een geldbedrag.

De drugs werden gevonden in een teil op een houten keukenstoel. De vrouw gaf aan dat zij sinds januari dit jaar drugs verkoopt om wat extra inkomsten te genereren.

De verdachte en het in beslag genomen materiaal zijn overgedragen aan het politiebureau van Meerzorg voor verder onderzoek. Ze is inmiddels in verzekering gesteld en zal binnenkort voor de rechter verschijnen.