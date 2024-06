Grote geldbedragen gestolen bij inbraak bedrijf

Inbrekers hebben in de nacht van donderdag op vrijdag een aanzienlijke slag geslagen bij een bedrijf aan de Marietje en Aswa Mukristraat in Suriname.

Volgens betrouwbare bronnen hebben de daders maar liefst 400.000 Surinaamse dollars, 7.000 US dollars en 3.000 euro buitgemaakt.

De benadeelde, de 32-jarige S.R., had de geldbedragen in een archiefkast in zijn kantoorruimte bewaard. Hij verliet zijn werkplek donderdag rond 18.00 uur. Bij aankomst op vrijdagmorgen ontdekte hij de inbraak.

De daders zijn via de achterzijde van het pand binnengekomen door een raam van de toiletruimte te forceren. De politie van Nieuwe Haven is belast met het onderzoek en zal beelden van de beveiligingscamera’s bekijken.

De redactie heeft vernomen dat het terrein en pand ook worden bewaakt door een bewaker. Hij had het terrein rond 04.00 uur verlaten.

Het onderzoek in deze zaak is nog in volle gang. Er wordt hard gewerkt aan de opsporing en aanhouding van de daders.