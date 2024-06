Felle brand verwoest houten woning Concordialaan

Vrijdagavond werd de rustige buurt aan de Concordialaan, een zijstraat van de Franchepanestraat in Suriname, opgeschrikt door een felle brand die een houten hoogbouwwoning volledig in de as legde.

De brand, die rond 20:00 uur uitbrak, verspreidde zich snel en veranderde het huis in een enorme vuurzee.

De woning, geheel opgetrokken uit hout, bood weinig weerstand tegen de vlammen. Binnen korte tijd stond het hele pand in lichterlaaie. De Surinaamse brandweer werd snel gealarmeerd en was snel ter plaatse, maar de intensiteit van het vuur maakte het blussen een grote uitdaging.

Omstanders beschreven de vlammen als ‘enorm’ en ‘angstaanjagend’ en het vuur was van veraf te zien (foto).

De materiële schade is enorm. De woning en de volledige inboedel zijn verloren gegaan. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar naastgelegen panden, wat een nog grotere ramp had kunnen veroorzaken in de dichtbebouwde omgeving.

Gelukkig vielen er geen persoonlijke ongelukken. De oorzaak van de brand is nog niet vastgesteld. De brandweer en politie zijn begonnen met een onderzoek om te achterhalen hoe het vuur is ontstaan.

Buurtbewoners hebben geschokt gereageerd op de gebeurtenissen. Velen van hen kwamen ter plaatse om te kijken of ze konden helpen.