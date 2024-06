Bromfietser omgekomen bij aanrijding met auto Hendrikstraat

Een bromfietser is zaterdagmiddag om het leven gekomen bij een aanrijding met een auto op de hoek van de Hendrik- en Koningsbloemstraat in Suriname.

 

Vernomen wordt dat het slachtoffer over de Hendrikstraat reed. Hij kwam vanuit de Derde Rijweg en reed richting Langatabikistraat. Ter hoogte van Koningsbloemstraat sloeg de bromfietser rechts af. Hij doorkruiste daarbij het verkeer van een Toyota Ist met als gevolg de aanrijding.

De bromfietser kwam hard te vallen en raakte ernstig gewond. De politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek.

Een ambulance werd ingeschakeld en bij aankomst constateerde het verplegend team dat het slachtoffer geen teken van leven vertoonde.

De verschillende Surinaamse politie-eenheden zijn ter plaatse bezig met het onderzoek.