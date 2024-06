23-jarige vrouw op bromfiets ernstig gewond na aanrijden hond

Een 23-jarige vrouw op een bromfiets, is afgelopen nacht ernstig gewond geraakt nadat ze een hond aanreed. Het ongeval vond plaats op de kruising van de Indira Gandhi- en Van Hattenweg in Suriname, in de buurt van haar woonadres.

Het slachtoffer was bewusteloos en niet aanspreekbaar na de aanrijding, die ter hoogte van SWM plaatsvond. Ze raakte gewond aan haar hoofd en er kwam bloed uit haar neus en mond.

De ernst van haar verwondingen vereiste onmiddellijke medische aandacht. Er werd een ambulance ingeschakeld die haar met spoed vervoerde naar de Spoedeisende Hulp (SEH).

De Surinaamse politie heeft een onderzoek ingesteld naar de precieze omstandigheden van het ongeval. Het is nog onduidelijk of de hond een eigenaar heeft en of er sprake is van nalatigheid.

Getuigen die meer informatie kunnen verschaffen over het voorval worden verzocht contact op te nemen met de politie.