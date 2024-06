Weer gewapende roofovervallen op goudkampen in Brokopondo

In de nacht van dinsdag op woensdag hebben gewapende overvallers opnieuw verschillende goudkampen in het Brokopondo-gebied in Suriname aangevallen. Tijdens deze overvallen werden schoten gelost.

De overvallers, vermoedelijk vijf in totaal, maakten meerdere goudkampen tot hun doelwit en stalen ruw goud en andere persoonlijke bezittingen. Bij één van de kampen in Victoria werd de werkgever zwaar mishandeld en ontvoerd door de overvallers.

De slachtoffers hebben telefonisch contact opgenomen met de politie om de gebeurtenissen te melden.

Het vermoeden bestaat dat de daders van Braziliaanse afkomst zijn. Het is nog onduidelijk wat de exacte buit is en in welke richting de daders zijn gevlucht.

De politie van Brokopondo is inmiddels op de hoogte gesteld en heeft het onderzoek naar deze gewelddadige incidenten in gang gezet. Donderdag zouden zij het gebied bezoeken om verder onderzoek te verrichten.

Verdere details worden verwacht naarmate de Surinaamse politie meer informatie verzamelt.