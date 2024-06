Somohardjo in verlegenheid gebracht door beschuldiging van oplichting in video

In een opmerkelijke video is Paul Somohardjo, de bekende leider van de politieke partij PL in Suriname, in verlegenheid gebracht door een man die hem beschuldigde van oplichting. Het geval deed zich voor in een vliegtuig waar Somohardjo (81) in de business class zat.

In de video is een man te horen die Somohardjo begon te filmen en hem vroeg wanneer hij van plan was een rekening bij Building Depot te betalen.

De man zei daarna tegen de Surinaamse politicus: “Je zit business class, dus je kan de rekening makkelijk betalen. Jullie lichten het hele land op door zo te reizen. Zeker heb je de ticket ook niet betaald. Oplichter! Je bent een van de grootste oplichters van het land.”

Somohardjo, zichtbaar verrast, deed enigszins lacherig, maar wist niet goed hoe hij moest reageren en zei niet veel terug. Het is niet duidelijk wanneer en waar de video precies is opgenomen.

De video is snel viraal gegaan en heeft geleid tot veel discussie en controverse op sociale media. Veel mensen uitten hun steun voor de man in de video, terwijl anderen Paul verdedigden en de manier waarop de beschuldigingen werden geuit, bekritiseerden.

Er is nog geen melding gemaakt van juridische stappen die Somohardjo of zijn partij mogelijk kunnen/zullen nemen tegen de man in de video. De verspreiding van de video roept vragen op over privacy en de mogelijke gevolgen van het openbaar maken van dergelijke beschuldigingen zonder bewijs.