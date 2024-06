Sampie: “Kinderen kunnen niet naar school; ouders zien overal grote slangen”

Diverse parlementariërs hebben donderdag in De Nationale Assemblee van Suriname (DNA) aandacht gevraagd voor het probleem van wateroverlast in Paramaribo, na de hevige regenval twee dagen terug. ABOP-parlementariër Edgar Sampie gaf aan dat ouders niet naar het werk kunnen en overal grote slangen zien.

“Er is woensdag een aboma van zeker vijf meters lang verwijderd van een perceel. Stelt u zich voor dat die slang een kind kon hebben gewurgd, want dan hadden we het ergste”, aldus Sampie.

Hij had het verder over vuilophaal, onderhoud van wegen en vooral het wateroverlastprobleem te Ephraimzegen waar er geprotesteerd is omdat de goten en trenzen al jaren niet zijn opgehaald.

“We hebben vandaag een protest gehad op Ephraimzegen waar de bewoners de weg hadden gebarricadeerd, maar door tussenkomst van mij is de barricade opgeheven. Het probleem is dat de trenzen en goten van Ephraimzegen al zeker vier jaren niet zijn opgehaald. Dus elke keer dat het regent lopen de percelen van de mensen onder water. Zeker een meter onder water, waardoor de kinderen niet naar school kunnen”, benadrukte Sampie.

Volgens de Surinaamse parlementariër krijgt hij altijd te horen dat er donaties binnenkomen voor onderhoud van zandwegen, maar zeker ook aanpak van wateroverlast. “We willen weten waar het geld naartoe gaat”, aldus de ABOP’er.

Ook NPS-parlementariër Ivanildo Plein maakte zijn bezorgdheid bekend over het wateroverlastprobleem door de harde regen twee dagen terug. “Veel mensen hebben hierdoor schade geleden en ik hoor de minister zeggen dat hij geen geld heeft om de zaken in orde te maken. Is het pas wanneer het kwaad is geschied dat de minister aangeeft dat die geen geld heeft? Ligt de schuld dan bij de minister van Financiën? Het kan zo niet verder gaan. Het is bijna al vier jaren dat wij al hierover praten, maar er gebeurt maar niets”, aldus Plein.

VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien wees op de problemen voor personen die aan landbouw doen. Doordat het zoveel neerslag is geweest, zijn veel landbouwarealen onder water gelopen en hebben landbouwers veel schade opgelopen.

“En we hebben vaker hier erop aangedrongen om te kijken naar compensatiemogelijkheden voor de mensen. Met alle efforts worden investeringen gepleegd en vanwege achterstand in onderhoud in bepaalde delen, worden de mensen er dupe van. We vragen de regering of er mogelijkheden zijn tot compensatie van de mensen”, zei Gajadien.