Politie grijpt in bij jongemannen die gewelddadig gedrag promoten in videoclips

De Surinaamse politie heeft recentelijk jongemannen aangehouden die via social media gewelddadig gedrag promoten in hun videoclips en liederen. In de video werd onder andere met vuistvuurwapens gezwaaid (foto). Na een ernstige waarschuwing zijn de betrokkenen heengezonden.

Het Korps Politie Suriname (KPS) merkte op dat sommige jongemannen zich negatief profileren op social media, waarbij hun clips en liederen een gewelddadige boodschap uitdragen naar de Surinaamse gemeenschap. Deze vorm van aandacht zoeken kan leiden tot confrontaties met de politie.

Hoewel de politie geen bezwaar heeft tegen het promoten van muziek en videoclips, wordt de gewelddadige inhoud sterk afgekeurd.

In een georganiseerde samenleving, waar de jeugd de toekomst is, mogen normen en waarden niet uit het oog worden verloren. Het promoten van crimineel gedrag via muziek en video’s is schadelijk voor de jongeren en de maatschappij. De politie roept op om positieve en motiverende boodschappen te delen die de jeugd opvoeden en inspireren.

Recentelijk werd een clip ontdekt waarin jongeren gewelddadig en crimineel gedrag vertonen. De politie spoorde deze jongeren op en hield hen aan. Na overleg met het Openbaar Ministerie kregen zij een ernstige waarschuwing en werden heengezonden.

De politie benadrukt dat zulke uitingen niet worden getolereerd en roept op tot verantwoord en positief gebruik van social media.