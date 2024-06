Nieuwe ambassadeur van Suriname overhandigt geloofsbrieven aan president Oostenrijk

Op woensdag 26 juni 2024 vond in het historische Hofburg-Ballhausplatz paleis in Wenen een bijzondere ceremonie plaats. Ambassadeur Gilbêrt van Lierop overhandigde zijn geloofsbrieven aan de federale president van Oostenrijk, Alexander Van der Bellen. Met deze formele plechtigheid is van Lierop nu officieel de vertegenwoordiger van Suriname in Oostenrijk.

De diplomatieke banden tussen Suriname en Oostenrijk, die teruggaan tot 1977, worden hiermee verder versterkt. Dit biedt kansen voor samenwerking op gebieden zoals handel, cultuur, onderwijs, olie en gas, bosbeheer en technologie. Suriname krijgt toegang tot Europese markten en technologieën, terwijl Oostenrijk kan profiteren van Suriname’s natuurlijke hulpbronnen en strategische ligging in Zuid-Amerika.

Na de ceremonie klonk het Surinaamse volkslied en voerde de ambassadeur een inspectie uit van de Oostenrijkse legertroepen. Van Lierop droeg een elegante sherwani, speciaal ontworpen door de internationaal erkende modeontwerper Sandhya Manniesing uit Den Haag, waarmee hij de culturele rijkdom van Suriname benadrukte.

Tijdens zijn bezoek voerde de ambassadeur gesprekken met diverse Oostenrijkse organisaties, waaronder de Kamer van Koophandel, het Austrian Research Centre for Forests (BFW), en het ministerie van Economische Zaken en Arbeid. Daarnaast werd er gesproken over de aanstelling van een nieuwe Honorair Consul van Suriname in Oostenrijk, waarvoor veel belangstelling blijkt te zijn.

Zowel van Lierop als Van der Bellen onderstreepten het belang van duurzaam natuurbeheer als een centraal element van hun samenwerking, waarmee ze hun toewijding aan milieubescherming en duurzame ontwikkeling benadrukken.