Leerlingenvoorstelling Moira Morroy’s Movement Studio in Theater Thalia

Moira Morroy’s Movement Studio (MMMS) presenteert met trots haar jaarlijkse leerlingenvoorstelling ‘Fragments of Dance History’ op 6 en 7 juli aanstaande in Theater Thalia in Suriname.

Het thema richt zich op de ontwikkeling van dans als podiumkunst, weergegeven door diverse choreografieën die een fascinerende reis door de dansgeschiedenis tonen.

De jaarlijkse leerlingenvoorstellingen van MMMS staan bekend om hun diversiteit aan dansstijlen, waaronder jazz, modern en hedendaagse dans. Het thema van dit jaar belooft een nog grotere verscheidenheid, dankzij de gepresenteerde choreografieën die de evolutie van dans als kunstvorm verkennen.

De voorstelling wordt verder verrijkt door gastoptredens van bekende artiesten zoals Tanuya Manichand, Jules Brewster, Lilian Sprangers (Balletschool Charlotte Sprangers) en Cersinio Apai. Deze getalenteerde dansers zullen samen met de leerlingen van MMMS een onvergetelijke avond vol dans en cultuur verzorgen.

“Fragments of Dance History” biedt een avond vol vermaak en ondersteunt de danskunst. Nadere informatie over de voorstelling is te vinden op de Facebook-pagina van Moira Morroy’s Movement Studio.

Data en locatie:

Datum: 6 en 7 juli

Locatie: Theater Thalia

Tijd: Zaterdag 6 juli om 19:00 uur en zondag 7 juli om 18:00 uur

Kaartverkoop: