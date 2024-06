Javaans Nieuwjaar maandag 8 juli nationale vrije dag in Suriname

De regering heeft besloten om maandag 8 juli aan te merken als een nationale vrije dag in Suriname. Dit in verband met het Javaans Nieuwjaar.

In 2022 was het Javaans Nieuwjaar voor het eerst een nationale vrije dag in het land. Dit jaar zullen er weer verschillende activiteiten zijn op het Onafhankelijkheidsplein.

74 Javaanse organisaties hadden in 2022 een petitie ingediend bij minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken.

In de petitie werd onder andere het verzoek gedaan aan de Surinaamse regering om het Javaans nieuwjaar als nationale vrije dag in te stellen.