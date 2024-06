Gajadien hekelt negatief uiten richting ministerie van financiën door vp Brunswijk

Bepaalde regeringsfunctionarissen in Suriname verdienen volgens VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien geen schoonheidsprijs voor de manier waarop zij zich negatief uiten richting het ministerie van Financiën & Planning, dat volgens hun bewering geen middelen vrijmaakt voor bepaalde ministeries

Gajadien wees donderdag in De Nationale Assemblee (DNA) onder andere vicepresident Ronnie Brunswijk aan als één van de functionarissen die zich hieraan schuldig maakt.

“Wij gaan ervan uit dat het één regering is. Laten wij duidelijkheid krijgen van Financiën & Planning of de president wat het beleid is. Want het is niet goed naar de samenleving toe dat er gezegd wordt dat er geen middelen vrijgemaakt worden omdat ze van een bepaalde politieke kleur zijn. Zeker niet van zeer belangrijke functionarissen”, aldus de VHP-topper.

In de afgelopen jaren is het vaker voorgekomen dat zowel vp Brunswijk, ABOP-ministers en zelfs ABOP-parlementariërs via diverse interviews hebben geklaagd over de trage manier waarop zij geen tot weinig middelen krijgen overgemaakt voor het maken van beleid.

Dit is echter meerdere malen tegengesproken door zowel voormalige Financiënminister Armand Achaibersing en de huidige minister, Stanley Raghoebarsing.