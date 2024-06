Fietser belandt onder rupsbanden graafmachine en raakt been kwijt

Een tragisch incident vond afgelopen week plaats aan de Djojosoepartoweg in het district Commewijne. Een fietser belandde onder de rupsbanden van een graafmachine tijdens werkzaamheden en verloor zijn rechterbeen. Dit meldt de politie van Regio Oost Suriname.

De graafmachine-operator was bezig met werkzaamheden op de locatie. Het slachtoffer stond met zijn fiets achter de graafmachine uit nieuwsgierigheid het werk te observeren.

Op een gegeven moment is de graafmachine dichtbij de man genaderd en kwam hij daarbij met zijn fiets onder de rupsbanden terecht. De operator, die zich aanvankelijk niet bewust was van het incident, hoorde plotseling een schreeuw. Het bleek dat de man ernstig bekneld was geraakt onder de machine.

De graafmachine werd onmiddellijk achteruit gereden en omstanders schoten te hulp. De hulpdiensten werden ingeschakeld.

Het slachtoffer werd per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Zijn rechterbeen was verbrijseld en werd geamputeerd.

Hangende het onderzoek heeft de politie de graafmachine in beslag genomen voor herkeuring en het rijbewijs van de operator ingetrokken.

De politie van Richelieu heeft de zaak in onderzoek.