Asabina noemt project MINOWC barbaars en discriminatoir

BEP-parlementariër Ronny Asabina vindt dat het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (Minowc) discriminatoir en barbaar bezig is door het gros van de scholen in het binnenland van Suriname niet mee te nemen in een project.

Volgens de parlementariër heeft het ministerie een project geïnitieerd met als inhoud dat leerlingen op basisscholen en het voortgezet onderwijs in staat gesteld worden om hun cijfers op te halen, waardoor zij zo de mogelijkheid krijgen om alsnog over te gaan naar de volgende klas.

“Voor de zoveelste keer moeten we aanhoren dat het binnenland hermetisch is uitgesloten voor dit project. Brokopondo kent 17 basisscholen, maar slechts 2 zijn geselecteerd. En het totale binnenland niet. En met welk argument? Uitgestrektheid van het binnenland. Dit is de zoveelste discriminatie en uitsluiting van delen van dit land. Het kan niet. Dit is barbaars. We vragen de overheid om dit besluit terug te draaien”, zei Asabina donderdag in De Nationale Assemblee (DNA).

Volgens de BEP-topman moet men rekening ermee houden dat de meeste drop-outs voorkomen in het Surinaamse binnenland.

“De meeste drop-outs komen voor in het achterland. En juist zou je daar moeten inzoomen. Maar wat zien wij? Nee, het is alsof er geen mensen daar wonen. Het kan nooit zo zijn dat daar waar je woont nooit je lot moet zijn. Het moet juist jouw trots zijn. Het onderwijsklimaat moet inspirerend en gezond zijn voor iedereen. Dit kan niet. We vragen de regering om tot inkeer te komen”, vervolgde hij verder.

Asabina noemde ook andere zaken waar er discriminatoir te werk wordt gegaan met het binnenland. Hij noemde onder andere bij de berekening van de inflatiecijfers waar de cijfers uit het binnenland ook niet worden meegenomen vanwege het argument dat goederen daar te duur aan de consument worden aangeboden.