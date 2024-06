Vrouwelijke kerkganger doet aangifte van verkrachting door voorganger

De politie in Suriname heeft deze week een bekende 41-jarige voorganger aangehouden en in verzekering gesteld, nadat een vrouwelijke kerkganger aangifte tegen hem had gedaan van verkrachting.

De 21-jarige vrouw had haar voorganger C.L., die zich profeet noemt, verteld dat ze last had van haar baarmoeder. De profeet stelde voor om haar kwaal middels gebed voor haar te genezen.

Het was de bedoeling dat een groep kerkgangers bij de vrouw thuis zou gaan om te bidden, maar de verdachte kwam alleen bij het slachtoffer thuis aan. Hij bad voor haar op haar bed en zalfde haar in met olie.

De vrouw verklaart dat ze na de zalving met olie en fluisterend gebed in haar oor niets meer van zichzelf wist. Later ontdekte ze dat ze seksueel misbruikt was door de voorganger.

De profeet bood haar daarna 3.000 Surinaamse dollars als sociale steun aan, wat zij weigerde. De vrouw deed aangifte, waarna de verdachte door de politie van Munder werd aangehouden.

Hij is afgelopen dinsdag, na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie, in belang van het onderzoek in verzekering gesteld.