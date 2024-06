Ondernemer op klaarlichte dag beroofd en mishandeld in woning te Uitvlugt

Een 53-jarige ondernemer in Suriname is woensdagochtend slachtoffer geworden van een gewelddadige overval in zijn woning in het ressort Uitvlugt. De ondernemer werd tijdens de overval mishandeld door vier gemaskerde mannen, waarvan drie waren gewapend met vuurwapens.

De overvallers drongen de kamer van de ondernemer binnen en bedreigden hem met hun wapens. Onder dwang wisten zij een kast te openen en namen een jachtgeweer met scherpe patronen mee.

Daarnaast maakten ze ook een horloge en een tas met een onbekend bedrag aan Surinaamse en Amerikaanse dollars buit. Na de beroving vluchtten de mannen in een onbekende richting.

De ondernemer liep verwondingen op aan zijn hoofd en werd naar het ziekenhuis gebracht voor verdere medische behandeling. De politie van Uitvlugt werd snel ter plaatse geroepen en is direct gestart met een onderzoek naar de overval.