Landmacht lanceert Operatie Goliath: test van paraatheid en vaardigheden

Operatie Goliath, een grootschalige oefening van de Landmacht van het Nationaal Leger in Suriname, is deze week van start gegaan. Deze intensieve training, die plaatsvindt in het gebied van Pikin Saron tot Tibiti, duurt tot en met 28 juni 2024.

Het doel van Operatie Goliath is om de paraatheid en vaardigheden van de Surinaamse Landmacht te verbeteren. De troepen krijgen de kans om onder realistische omstandigheden te trainen, waardoor hun operationele capaciteiten worden versterkt.

Tijdens de oefening worden verschillende scenario’s doorlopen om de samenwerking en efficiëntie van de troepen te testen.

Naast de Landmacht nemen ook andere krijgsmachtonderdelen deel aan de oefening, waaronder de Luchtmacht en het Korps Militaire Politie. “Deze samenwerking is cruciaal voor het vormen van een geïntegreerde en effectieve eenheid”, met het ministerie van Defensie.

Operatie Goliath belooft een uitdagende en waardevolle training te zijn, die de troepen van het Nationaal Leger beter voorbereid zal maken op toekomstige operaties.

De oefening benadrukt het belang van gezamenlijke inspanningen en onderlinge samenwerking binnen de krijgsmacht.