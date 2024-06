Keti Koti-Handreiking informeert werkgevers over 1 juli als vrije dag

Steeds meer werkgevers in Nederland, zoals FNV, Greenpeace, LUSH en Tony’s Chocolonely, nemen het voortouw om 1 juli in te stellen als vrije dag voor hun werknemers om het Nederlands slavernijverleden te herdenken en om Keti Koti te vieren.

Op deze website genaamd 1julivrij.nl heeft ‘Nederland Wordt Beter’ de Keti Koti-Handreiking voor werkgevers gelanceerd als onderdeel van de 1 juli vrij-campagne. Deze handreiking biedt tips en informatie om werkgevers te helpen bijdragen aan een respectvolle herdenking van de slavernij op 1 juli.

Het initiatief, gesteund door verschillende organisaties zoals Stichting Nederland Wordt Beter en The Black Archives, roept werkgevers op om 1 juli als vrije dag te erkennen en de politiek te laten zien hoe belangrijk dit is.

Bijna 200 bedrijven hebben zich al bij de campagne aangesloten, waarbij de handreiking hen ondersteunt met praktijkervaringen en adviezen. Het doel is om 1 juli een nationale herdenkingsdag te maken, met bijeenkomsten en voortdurende updates van de handreiking om meer werkgevers te betrekken.

“Het is een stap in de richting van een meer verdraagzame en begripvolle maatschappij, waarin we gezamenlijk ons verleden erkennen en werken aan een rechtvaardige toekomst voor iedereen. Samen kunnen we 1 juli een prominente plaats geven net zoals andere betekenisvolle gebeurtenissen in onze geschiedenis”, aldus de organisatie.