Dronken bestuurder verliest controle en rijdt auto in goot

Een man, die onder invloed van alcohol verkeerde, is woensdagavond met een terreinauto in een trens gereden langs de Nieuwzorgweg in Suriname.

De bestuurder wist zelf uit het voertuig te komen en bleef ongedeerd. Hij verklaarde de controle over het stuur verloren te hebben en daardoor met de wagen in de goot is beland.

De politie werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek.

Het voertuig is door een sleepdienst uit de goot gehaald en afgevoerd.