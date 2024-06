Buurtorganisatie Voor de Jeugd ondersteunt 30 gezinnen in Latour met rijst

De sociale buurtorganisatie Voor de Jeugd, die al jaren bekend staat om haar betrokkenheid bij sociale projecten in het ressort Latour, heeft zich wederom ingezet om de bewoners te ondersteunen. Dit keer heeft de organisatie zich gericht op het verstrekken van een zak 10 kg rijst aan 30 gezinnen.

Het project was oorspronkelijk gepland voor Moederdag, maar vanwege onvoorziene omstandigheden kon het toen niet doorgaan.

Volgens voorzitter Derick Samuels is de behoefte aan voedsel, met name rijst, zeer groot in Latour. “Gezien de huidige economische situatie in Suriname, ontvangen we vaak verzoeken van buurtbewoners, vooral van grote gezinnen, voor rijst”, zegt Samuels.

Rijst is een van de belangrijkste basisvoedingsmiddelen in Suriname. De keuze om juist dit product uit te delen, is dan ook bewust gemaakt. “We weten dat rijst een essentieel onderdeel is van de Surinaamse keuken. Daarom hebben we 30 gezinnen blij gemaakt met deze hulp”, aldus de voorzitter.

Buurtorganisatie voor de Jeugd blijft zich inzetten voor de gemeenschap, ondanks de uitdagingen. De organisatie hoopt met dit initiatief een verschil te maken en roept anderen op om ook bij te dragen aan de ondersteuning van de sociaalzwakkeren.