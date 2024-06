Brunswijk: “Paramaribo en Wanica gaan bepalen en de rest mag stikken”

De Surinaamse vicepresident Ronnie Brunswijk stelt dat een leider zich door het gehele land moet kunnen bewegen om zo ook de noden van alle Surinamers te kunnen kennen. Helaas merkt hij dat veel leiders zich alleen focussen op Paramaribo en Wanica, omdat deze twee districten uiteindelijk ook de meeste zetels zullen opleveren bij de verkiezingen op 25 mei 2025.

“Je moet die gebieden kennen, je moet daar gaan slapen en de noden van de mensen aanhoren. Anders ga je alleen maar Paramaribo en Wanica doen. Misschien is het bewust dat men dat nieuw kiesstelsel heeft gezet, zodat Paramaribo en Wanica alleen gaan beslissen voor het land. Want Paramaribo en Wanica hebben 38 zetels. Dat betekent de rest mag stikken”, zei Brunswijk woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)- vergadering.

De politicus die ook voorzitter is van de ABOP, merkte op dat indien het oud districtenstelsel nog zou gelden, veel politieke partijen het binnenland al zouden hebben aangedaan.

“Nooit is één partij na de aanname van het landelijk evenredigheidsstelsel…niemand is nog daar gegaan. Dus dan zie je dat men al heeft gevonden wat men wilde. Paramaribo en Wanica gaan voor ons bepalen in Suriname. Dan laten we dat doen, want dat is de democratie”, aldus Brunswijk.