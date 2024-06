Arubaanse minister bezoekt president Santokhi

De Arubaanse minister van Economische Zaken, Communicatie en Duurzame Ontwikkeling, Geoffrey Wever, heeft samen met een handelsdelegatie een beleefdheidsbezoek gebracht aan president Chandrikapersad Santokhi.

Het bezoek vond plaats op het Kabinet van de President in aanwezigheid van minister Rishma Kuldipsingh van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZOTI) en haar directieteam.

De ontmoeting, welke plaatsvond op dinsdag 25 juni, was gericht op het versterken van de bilaterale banden en samenwerking tussen Aruba en Suriname op het gebied van economie, handelsbetrekkingen en duurzame ontwikkeling.

Minister Wever vertoeft met een ondernemersdelegatie in Suriname om te kijken naar mogelijkheden voor investeringen en versteviging van de samenwerking op verschillende gebieden. Tijdens het overleg werden diverse onderwerpen besproken van wederzijds belang, waaronder handel van producten tussen beide landen, stimulering van productie en ondernemerschap, het delen van financiële kennis en bevordering van toerisme.

Zowel president Santokhi als minister Wever erkenden het potentieel voor groei en samenwerking op deze terreinen en benadrukten het belang van nauwere banden om de economieën van beide landen te versterken en duurzame ontwikkeling te bevorderen.

President Santokhi legde de nadruk op het belang van de samenwerking tussen Aruba en Suriname om economische groei te bevorderen en kansen te creëren voor beide landen. Hij onderstreepte de waarde van wederzijds begrip en samenwerking om gemeenschappelijke doelen te bereiken.

Minister Wever en president Santokhi kijken met optimisme naar de toekomstige samenwerking en zijn vastbesloten om gezamenlijk te werken aan het versterken van de economische banden tussen de landen.

Minister Kuldipsingh blikt terug op een heel constructief overleg met haar Arubaanse counterpart. “We hebben goede gesprekken gehad, succesvolle afspraken gemaakt en de samenwerking wordt nu voortgezet. We gaan dan ook voor resultaten”, stelde de bewindsvrouw.

Volgens Kuldipsingh is voedselveiligheid een van de prioriteiten in de verstevigde samenwerking. Daarnaast wil Suriname verschillende Surinaamse producten op de Arubaanse markt brengen. “Wij kijken ook naar hun specialiteiten in renewable energy, en naar hun special economic zone waarmee zij heel veel ervaring hebben. En we kijken natuurlijk ook naar het toerisme. Onze toerismesector en hun toerismesector zijn verschillend en natuurlijk divers”, aldus de minister.