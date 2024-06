11-jarige jongen gekneveld achtergelaten na woningroof

In een woning te Flora B in Suriname, is woensdagochtend een brutale beroving gepleegd door twee gemaskerde mannen. Een 11-jarige jongen, die op dat moment alleen thuis was, werd na de overval gekneveld achtergelaten.

De jongen hoorde een knal en ging op onderzoek uit. Toen hij de achterdeur opendeed, zag hij niets en sloot deze weer. Op dat moment drongen twee gemaskerde mannen de woning binnen.

Ze bonden de jongen vast en doorzochten vervolgens de woning op zoek naar waardevolle spullen.

De daders namen enkele spullen waaronder een mobiele telefoon mee, voordat ze in een gereedstaand voertuig vluchtten. Dit voertuig werd bestuurd door een derde medeplichtige. Na de beroving reed de auto in een onbekende richting weg.

De Surinaamse politie werd snel op de hoogte gesteld en is onmiddellijk een onderzoek gestart. Gelukkig liep het jonge slachtoffer geen verwondingen op.

De politie van Flora B heeft de zaak in verder onderzoek en werkt hard aan de opsporing en aanhouding van de daders.