Welke verkeersregels zijn er in Suriname anders dan in Nederland?

Wanneer we kijken naar de verkeersregels in Suriname en in Nederland, dan zijn er een aantal regels die van elkaar verschillen. Stel dat je binnenkort op vakantie gaat naar dit prachtige land, dan is het wel handig dat je weet wat er anders is. Stel je koopt een nieuwe elektrische fatbike om daar tijdens je verblijf rond te kunnen rijden, dan is het bijvoorbeeld belangrijk dat je weet hoe het zit met voorrangsregels, maar ook of je links of rechts moet rijden.

Waar we vaak denken het allemaal wel te weten, is het goed om in ieder geval de belangrijkste regels nog even stap voor stap met je door te nemen. Zo weet je in ieder geval zeker dat je geen boete krijgt voor iets wat niet mag en nog belangrijker, de kans op een ongeluk een stuk kleiner maakt.

Rijden aan de linkerkant van de weg

Een van de meest opvallende verschillen is dat men in Suriname aan de linkerkant van de weg rijdt in plaats van aan de rechterkant, zoals in Nederland. Dit kan even wennen zijn voor Nederlandse bestuurders, maar het is belangrijk om deze regel te volgen om ongelukken te voorkomen. Vooral als het gaat om het oversteken van wegen en het nemen van een rotonde is dit belangrijk. Waar we in Nederland gewend zijn om de rotonde rechts op te rijden, doe je dit in Suriname dus de andere kant op. Dit geldt dus ook voor wanneer je met je fatbike op het fietspad rijdt. Vraag jij je af, wat is een fatbike? Dat is een fiets met extra brede banden, die handig is voor met name de wat meer robuuste wegen.

Voorrang verlenen aan links

Een andere belangrijke regel in Suriname is het principe van ‘Voorrang van links’. Dit betekent dat bestuurders die zich op een kruispunt of rotonde bevinden, voorrang hebben ten opzichte van bestuurders die van rechts komen. In Nederland is dit principe minder gebruikelijk, omdat daar vaak verkeersborden en stoplichten de voorrang regelen. Het is dus wel even schakelen, aangezien we dit in Nederland natuurlijk alleen kennen op 30 wegen, mits anders aangegeven of het gaat om een uitrit of onverharde weg. Twijfel je of iemand wel of geen voorrang heeft, dan kun je het beter geven.

Maximumsnelheden

De maximumsnelheden in Suriname kunnen enigszins verschillen van die in Nederland. Het is van groot belang om je altijd aan de geldende snelheidslimieten te houden. In de bebouwde kom geldt vaak een maximumsnelheid van 50 km/u, terwijl buiten de bebouwde kom vaak een maximumsnelheid van 80-100 km/u wordt gehanteerd. Houd altijd de verkeersborden in de gaten, deze geven de maximumsnelheden duidelijk aan. Je wilt natuurlijk niet al direct op de eerste dag een flinke boete krijgen.

Gebruik van autogordels

In Suriname is het verplicht om als bestuurder en passagier de autogordel te dragen, net zoals in Nederland. Het niet dragen van de autogordel is niet alleen ontzettend gevaarlijk, maar levert je, net zoals je in Nederland gewend bent, een flinke boete op. Dit geldt niet alleen voor de bestuurder, maar voor alle inzittenden van de auto.