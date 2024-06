VIDEO: Hevige regenval zorgt voor wateroverlast in Suriname

Op verschillende plaatsen in Suriname is er sprake van wateroverlast door hevige regenval. Veel erven, straten, bedrijven en publieke plaatsen zijn onder water.

Bewoners van verschillende districten melden hoge waterstanden.

Veel mensen hebben te maken met water dat hun huizen is binnengedrongen, wat grote problemen veroorzaakt voor de dagelijkse gang van zaken en veiligheid (foto onder).

Op de Brokopondolaan is een personenauto voor bijna de helft onder water komen te staan, zoals te zien is in onderstaand filmpje.