Mannen vast na melding drugsverkoop vanuit Toyota Vitz

Een gemengd team van de politie in Suriname heeft dinsdagochtend bij een inval te Paramaribo-Noord drie mannen aangehouden in verband met overtreding van de Wet verdovende middelen.

De operatie werd uitgevoerd op basis van verkregen informatie over drugshandel in de omgeving. De politie had vernomen dat de verstrekker of verkoper zijn illegale activiteiten uitvoerde vanuit een wit gelakte personenauto, een Toyota Vitz.

Een eenheid van de Directeur Operaties KPS (DOKPS) en de Stootgroep Oost voerde de inval uit ter hoogte van een hotel aan de J.D. Gomperstraat in Paramaribo.

Tijdens de inval werden ongeveer 298 gram hasj, geldbedragen in euro’s en Surinaamse dollars, fijnwegers, evenals twee voertuigen in beslag genomen.

De verdachten, M.M. (26), K.O. (27) en S.G. (58), zijn samen met de in beslag genomen goederen overgedragen aan de Narcotica Brigade voor verder onderzoek. M.M. is na verhoor heengezonden.