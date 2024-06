Man dood aangetroffen in water van ondergelopen straat Paramaribo-Noord

Aan de Jeroen Boschstraat in Suriname is afgelopen nacht een dode man aangetroffen in het water van de ondergelopen straat.

Een buurtbewoner ontdekte het lichaam rond 04.00u en schakelde direct de Surinaamse politie in, die ter plaatse kwam om een onderzoek in te stellen.

Aanvankelijk werd gedacht dat het ging om een bewusteloze man en werd een ambulance gealarmeerd. Het ambulancepersoneel constateerde echter dat de man geen teken van leven vertoonde.

Een opgeroepen arts stelde vervolgens officieel de dood vast. Op dit moment is de doodsoorzaak nog onbekend. Er zijn geen tekenen van enig misdrijf op het lichaam gevonden.

De identiteit van de man is ook nog niet bekend. Het vermoeden bestaat dat het om een dak- en thuisloze man gaat.

De politie van bureau Geyersvlijt heeft de zaak in onderzoek en probeert meer informatie te achterhalen over de identiteit van de man en de omstandigheden rond zijn overlijden.