Luciën Vriese wordt dinsdag 2 juli gecremeerd

De op donderdag 20 juni overleden 68-jarige komiek Luciën Vriese, wordt op dinsdag 2 juli gecremeerd in het Pt. Jagdew Paragh Misre Crematorium aan de Dr. Sophie Redmondstraat in Suriname.

De singi neti met daaraan gekoppeld een terugblik op het leven van Luciën zal op zondag 30 juni van 20.00 tot 24.00 uur gehouden worden op het Fred Derby Sportcomplex (TAS-veld) aan de Harry Jong Loystraat.

De overledene wordt dinsdag om 17.00 uur gecremeerd. Van 14.00 tot 15.00 uur is er gelegenheid om afscheid te nemen in de aula ter plaatse, waarna de uitvaartdienst zal plaatsvinden. Geheel volgens de wens van Luciën en zijn familie zal er een beperkt aantal zitplaatsen zijn voor de dienst.

Vriese verwierf grote bekendheid en waardering als lid van de cabaretgroep “1 en 1 is 3”, een gezelschap dat bekendstond om zijn scherpe humor en maatschappijkritische voorstellingen. Zijn unieke stijl en warme persoonlijkheid maakten hem tot een geliefd en gerespecteerd figuur binnen de Surinaamse gemeenschap.

Op zijn 65ste verjaardag, op 29 juli 2020, werd Vriese geïnterviewd door Gail Eijk. Dit interview biedt een intiem en persoonlijk kijkje in het leven van de komiek en zijn gedachten over humor, leven en de uitdagingen waarmee hij werd geconfronteerd. Het interview is onderaan het bericht te zien.

De dood van Vriese is een groot verlies voor de cabaretwereld en voor iedereen die door zijn werk is geraakt. Hij laat een onuitwisbare erfenis achter van humor en menselijkheid. De Surinaamse gemeenschap rouwt om het verlies van een van haar meest iconische figuren, maar viert ook het leven en de bijdragen van een man die zoveel vreugde heeft gebracht.