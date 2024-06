Kamervoorzitter Bosma toch niet naar slavernijherdenking Oosterpark

Kamervoorzitter Martin Bosma zal op maandag 1 juli aanstaande toch niet aanwezig zijn bij de jaarlijkse herdenking van het Nederlandse slavernijverleden in het Oosterpark Amsterdam. Dit besluit is het resultaat van een recent gesprek met NiNsee, het nationale instituut dat de plechtigheid organiseert.

De Tweede Kamer heeft in een verklaring bekendgemaakt dat in het gesprek met NiNsee gezamenlijk is overeengekomen om de uitnodiging in te trekken. Kamervoorzitter Bosma licht toe: “De herdenking moet niet over mij gaan, maar over het slavernijverleden.”

Deze beslissing volgt op een reeks heftige discussies over de rol en protesten tegen aanwezigheid van de Kamervoorzitter bij de herdenking. Zo stelde de ‘Coalitie voor een Waardige 1 juli Herdenking’, dat de aanwezigheid van Bosma de plechtigheid onteert vanwege zijn racistische uitlatingen over Afro- en Inheems-Caribische Nederlanders.

Een petitie waarin wordt gepleit om Bosma te weren van de herdenking van Keti Koti, is meer dan 21.000 keer ondertekend.

NiNsee en de Tweede Kamer hebben samen besloten dat de focus van de herdenking volledig gericht moet zijn op het slavernijverleden en de impact daarvan.

De herdenking van het Nederlandse slavernijverleden vindt plaats in het Oosterpark in Amsterdam. Het evenement omvat toespraken, kransleggingen en culturele optredens ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de slavernij en ter bevordering van de dialoog over het historische en hedendaagse racisme.

Voor meer informatie over de herdenking en de activiteiten van NiNsee, bezoek de officiële website van het instituut.