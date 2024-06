Inspecteur schiet op auto van dieven; voertuig komt vast te zitten

Een politie-inspecteur in Suriname heeft afgelopen nacht zijn dienstwapen gebruikt om twee inbrekers op andere gedachten te brengen. Ondanks gerichte schoten op het voertuig waarin de inbrekers zaten, wisten de mannen toch te vluchten.

Kort daarvoor hadden twee mannen een inbraak gepleegd bij een woning aan de Typograafweg in het district Para. Bij de inbraak werd een gascilinder buitgemaakt. Na de inbraak reden de mannen weg in een donker gelakte Toyota Auris.

De inspecteur die de situatie snel doorzag, loste eerst een waarschuwingsschot en schoot vervolgens gericht op het voertuig.

Tijdens hun vluchtpoging verloor de bestuurder controle over het stuur en kwam het voertuig vast te zitten in een waterplas op de weg. De verdachten lieten het voertuig onbeheerd achter en vluchtten te voet verder.

De politie van Rijsdijk werd gewaarschuwd en stelde een plaatselijk onderzoek in. Het voertuig is door de politie in beslag genomen en met een sleepwagen naar het bureau vervoerd. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.

De Surinaamse politie werkt hard aan de aanhouding van de daders en het onderzoek in deze zaak duurt voort.