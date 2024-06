Graafmachine onderdelen door dronken mannen gestolen

In een diefstalzaak, waarbij onderdelen van een graafmachine waren weggenomen, heeft de politie in Suriname 95% van de gestolen onderdelen teruggevonden.

In deze zaak werden afgelopen weekend de 27-jarige hoofdverdachte Nitish M. en een 25-jarige medeplichtige Amer M. door de politie van Paranam aangehouden en in verzekering gesteld.

Na hun aanhouding hebben beide verdachten een volmondige bekentenis afgelegd. Ze verklaarden de onderdelen in dronken toestand te hebben gestolen. Op hun aanwijzing is de heler David B. (25) opgespoord en aangehouden.

B. is na verhoor en in overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie heengezonden, omdat 95% van de gestolen onderdelen bij hem teruggevonden zijn (foto).

Het voertuig waarmee de verdachten de onderdelen hadden vervoerd, is intussen ook achterhaald en in beslag genomen in het belang van het onderzoek.

De twee verdachten blijven aangehouden.