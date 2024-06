DSB, Hakrinbank en Finabank: ‘Geen vervolging tegen hen gestart door OM’

Gisteren meldde de Nederlandse journalist Bart Mos van het Financieele Dagblad (FD) dat het Openbaar Ministerie (OM) in Noord-Holland de DSB, Hakrinbank en Finabank in Suriname vervolgt op verdenking van witwassen in de zaak van de in beslag genomen 19,5 miljoen euro.

De drie handelsbanken uit Paramaribo hebben vandaag in een gezamenlijke verklaring echter benadrukt dat er geen vervolging tegen hen is gestart door het OM Nederland, zoals de journalist van het FD naar buiten bracht (plaatje onder).

Het OM heeft tijdens de laatste zitting aangegeven dat het over zal gaan tot vervolgen van de drie banken. Tot op heden is er echter geen daad van vervolging ingesteld door het OM, zoals Mos dat heeft verwoord in de krant.

‘OM vervolgt’ of ‘OM zal vervolgen’ zijn twee verschillende zaken.

De banken hebben de verklaring uitgebracht om het publiek te informeren over de stand van zaken met betrekking tot het klaagschrift dat zij, samen met de Centrale Bank van Suriname (CBvS), hebben ingediend tegen het Openbaar Ministerie (OM) Nederland.

Op dinsdag 25 juni 2024 vond voor de derde keer de behandeling plaats van het beklag tegen de inbeslagname van 19,5 miljoen euro, welke zaak al twee keer eerder in het voordeel van de banken was beslecht.

De Hoge Raad wenste echter nadere toetsing van enkele detailpunten door het Gerechtshof Den Haag.

Tijdens de recente zitting werd duidelijk dat het OM het eindproces-verbaal heeft opgemaakt en de vertegenwoordigers van de banken zal uitnodigen voor verhoor. De banken benadrukken echter dat er geen vervolging tegen hen is gestart door het OM Nederland.

De DSB, Hakrinbank en de Finabank zijn optimistisch over de uitkomst van de beklagprocedure. De uitspraak van het Gerechtshof is gepland op 6 augustus 2024.

De banken geven ten slotte aan dat ze het publiek op de hoogte zullen houden van verdere ontwikkelingen in deze zaak.