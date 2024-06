Dode man in water ondergelopen straat is artiest ‘Koulke’

De man die afgelopen nacht dood werd aangetroffen in het water van een ondergelopen straat, is de 45-jarige Raoul Rodney Hasselbaink. Hij was bekend als artiest van KDL Koulke Sound.

Het levenloze lichaam van Raoul werd aan de Jeroen Boschstraat te Tourtonne 4 ontdekt door een buurtbewoner, die onmiddellijk de Surinaamse politie inschakelde.

De politie ging ter plaatse voor onderzoek en schakelde een ambulance in. Het ambulancepersoneel constateerde dat de man geen tekenen van leven vertoonde.

Over de doodsoorzaak is nog niets duidelijk. De zaak zal voor verder onderzoek worden overgedragen aan Recherche Paramaribo. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.