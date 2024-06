Brunswijk: “Als ik geen 100.000 stemmen krijg dan stop ik met politiek”

Indien ABOP-leider Ronnie Brunswijk de verwachtte 100.000 stemmen niet haalt bij de verkiezingen op 25 mei 2025, dan stelt hij te zullen stoppen met de politiek in Suriname.

“Als ik geen 100.000 stemmen vind dan hou ik gewoon op voor wat politiek betreft. Dat wil zeggen die mensen staan niet achter je”, zei Brunswijk woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering.

Brunswijk heeft eerder vaker op politieke podia gesteld dat de ABOP gaat voor 100.000+ stemmen, terwijl zijn partner Perjajah Luhur ongeveer 40.000+ stemmen verwacht. Beide partijen gaan weer een lijstverbinding aan. Gerekend wordt ook op de niet-traditionele ABOP stemmers om dit doel te kunnen bereiken.

Ten aanzien van het vertrek van partijgenoot Sila Deel, merkte de Surinaamse vp op dat Deel als directeur van de Esther Stichting zelf door de mensen daar is weggejaagd.

“Wat moeten wij daar doen? We hebben geprobeerd, maar als je geen leiding kan geven en de mensen hebben je weggejaagd dan wil je de partij daarvoor gaan blamen? Hoe was ze directeur daar als vrouwen geen plaats hebben binnen ABOP? Hoeveel vrouwen hebben we niet in de regering? Dus wat zij zegt is op haar eigen rekening.

Ik ga niet discussiëren met dissidenten, mensen die zijn weggegaan. Als iemand weg wilt gaan, het is je vrije wil. Maar ga geen onwaarheden verkondigen buiten”, aldus Brunswijk.