Bejaarde vrouw gekneveld achtergelaten na gewapende roofoverval

In de nacht van dinsdag op woensdag is een 81-jarige vrouw in haar woning aan de Sewmanstraat in Suriname slachtoffer geworden van een gewapende roofoverval. De bejaarde vrouw werd in haar slaap overvallen, beroofd en gekneveld achtergelaten door twee gemaskerde mannen.

De daders drongen de woning binnen door shutterglazen van een raam te verwijderen. Zij stalen een gouden armband, een ring en een televisietoestel. Na de beroving vluchtten de criminelen te voet, waarbij zij de vrouw gekneveld achterlieten.

De politie van Santodorp werd onmiddellijk na de melding ter plaatse gestuurd voor onderzoek. Het slachtoffer heeft geen ernstige verwondingen opgelopen.

De daders zijn nog voortvluchtig. De Surinaamse politie zet het onderzoek voort om de verdachten op te sporen.