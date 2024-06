Een Toyota Brevis is dinsdagavond in de regen gecrashed tegen een boom langs de Ringweg-Zuid in Suriname.

Het ongeval vond plaats ter hoogte van het servicestation van Roy Boedhoe. De bestuurder sloeg na het incident op de vlucht.

De politie werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek.

Het voertuig is door een ingeschakelde sleepdienst afgevoerd naar berging.