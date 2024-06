Tweede Kamer stemt over verblijfsvergunning oud-Nederlanders geboren in Suriname

Vanmiddag stemt de Nederlandse Tweede Kamer over een motie om ongedocumenteerde oud-Nederlanders, geboren in Suriname voor de onafhankelijkheid, een verblijfsvergunning te geven.

Na de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 verloren veel inwoners van Suriname hun Nederlandse nationaliteit. Hoewel ze vijf jaar de tijd hadden om een Nederlands paspoort aan te vragen, slaagden velen hier om uiteenlopende redenen niet.

De groep van circa 800 Surinaamse ongedocumenteerden in de leeftijd van 48 tot ver in de 80, verhuisde in de jaren tachtig of negentig alsnog naar Nederland, meestal omdat hun naaste familie hier woonde.

Omdat ze toen niet meer in aanmerking kwamen voor een Nederlands paspoort, leven ze sindsdien in de illegaliteit, zonder recht op een woning, werk of zorgverzekering.

Al jaren vragen diverse organisaties aandacht voor deze kwestie. De Surinamers vroegen in april een verblijfsvergunning aan omdat een regeling op zich liet wachten. Het vorige kabinet was van plan een legale status te geven, maar door de val van het kabinet werd dit uitgesteld.

Vandaag horen ze of de Tweede Kamer een stap zet richting een verblijfsvergunning meldt de NOS.