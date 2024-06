Parmessar bezorgd over geproduceerde kiezerslijsten zonder adressen

NDP-fractieleider Rabin Parmessar is bezorgd dat zaken met betrekking tot de organisatie van de verkiezingen in Suriname na decennia ineens worden veranderd.

“We merken dat er kiezerslijsten geproduceerd zullen worden zonder adressen. Dat kunnen we niet accepteren om diverse redenen. Ik vraag een duidelijk uitleg want al die decennia waren er geen zaken met betrekking privacy, maar ineens horen we dit soort zaken”, zei Parmessar tijdens de openbare vergadering maandag in De Nationale Assemblee (DNA).

De Surinaamse politicus stoorde zich aan deze zaken nadat het parlement kamerbreed ervoor heeft gezorgd dat er een landelijk evenredigheidsstelsel is aangenomen terwijl recent ook de Kiesregeling is aangepast.

Als voorbeeld noemde Parmessar een geval waar bij een pand aan de dr. Sophie Redmondstraat #178 twee personen staan geregistreerd die feitelijk niet daar wonen. Hij overhandigde hiervan een document aan assembleevoorzitter Marinus Bee.

“Dat zijn geen praatjes meer. Vanuit het hele land krijgen we dit soort zaken. Het zijn alarmerende berichten. Ook wordt personeel aangetrokken, terwijl het niet verifieerbaar is. Wij willen inzage en transparantie.

Ik vraag ook dat we van de Kiesregeling een commissie in het parlement samenstellen. Het is nu dringend gewenst dat de commissie gauw komt om de processen te volgen, zodat we eerlijke verkiezingen kunnen houden”, aldus de NDP-fractieleider.