Onbekenden proberen in te breken bij woning Eduardstraat

In de nacht van zondag op maandag hebben onbekenden geprobeerd in te breken bij een woning aan de Eduardstraat, een zijstraat van de Kwattaweg in Suriname.

De inbraakpoging mislukte omdat de 45-jarige bewoner op tijd wakker werd.

De bewoner lag in een diepe slaap toen hij rond 01:28 uur gestommel hoorde bij de achterdeur. Hij ontdekte dat de daders bezig waren de achterdeur van de woning te forceren.

Toen de inbrekers doorhadden dat ze waren betrapt, sloegen ze op de vlucht.

De Surinaamse politie werd onmiddellijk op de hoogte gesteld en kwam ter plaatse voor onderzoek. Vooralsnog is het onduidelijk wie de daders zijn.

De politie van Kwatta zet het onderzoek voort.