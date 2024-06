OM Noord-Holland vervolgt drie Surinaamse banken om witwassen

In de zaak van de in beslag genomen 19,5 miljoen euro uit Suriname vervolgt het Openbaar Ministerie (OM) in Noord-Holland drie handelsbanken uit Paramaribo op verdenking van witwassen. Dat meldt het Financieele Dagblad vandaag.

Aanleiding hiervoor is het in 2018 in beslag genomen geldtransport van €19,5 miljoen op Schiphol, dat volgens het OM afkomstig is van de Surinaamse drugshandel.

De betrokken banken, Hakrinbank, De Surinaamsche Bank en Finabank, zouden volgens het OM bewust hebben geholpen bij het witwassen van deze criminele opbrengsten. Het geld werd destijds door de Centrale Bank van Suriname per vliegtuig naar Hongkong gestuurd, maar tijdens een tussenlanding op Schiphol onderschept.

De banken ontkennen de beschuldigingen en eisen het geld terug via de rechter. Ze stellen dat het geld een legale herkomst heeft. De zaak ligt nu bij het gerechtshof Den Haag, dat over zes weken uitspraak doet over het lot van de €19,5 miljoen.

Ondertussen blijft de juridische strijd voortduren, waarbij het OM vastbesloten is om de banken voor hun rol in deze kwestie ter verantwoording te roepen.