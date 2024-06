Marinus Cambiel: “ABOP gaat loonstelsel veranderen; je maakt er aanspraak op om goed te kunnen leven”

ABOP-ondervoorzitter Marinus Cambiel is van mening dat het loonstelsel in Suriname moet worden veranderd. Zoals zaken er nu uitzien verdienen onder andere leerkrachten heel slecht in het land, waardoor zij niet ervoor kunnen zorgen dat de jeugd goed ontwikkeld wordt om zo inderdaad de toekomst van morgen te zijn.

“Wo tyari wan kenki kon. De kinderen zijn de toekomst. Maar het is de onderwijzer die het kind een toekomst moet geven. Maar ze worden slecht behandeld. A behandeling fu a onderwijs na a behandeling fu a pikin. En ifi yu no behandel a onderwijzer bun dan i now behandel a pikin bun. Dus a toekomst de ini gedrang. A loonstelsel fu bijna honderd yari moet nu veranderd worden”, zei Cambiel zaterdagavond op een wijkvergadering te Blauwgrond.

De partijondervoorzitter merkte verder ook op dat er mensen in het land rondlopen met een bachelor en masterdiploma maar nauwelijks een 7.000 tot 8.000 SRD verdienen. Hij beloofde dat de ABOP hierin een verandering gaat brengen.

“ABOP o verander eng. A loonstelsel ow verander. De relatie onderling moet veranderd worden, want niemand is een knecht en niemand is baas. We zijn allemaal Surinamers en je maakt aanspraak erop om goed te kunnen leven”, vervolgde hij verder.

Cambiel benadrukte dat anderen eeuwenlang aan de macht zijn geweest en nooit iets hebben gedaan om verandering in de leefsituatie van het Surinaams volk te brengen. Het enige wat men vanaf 1975 heeft gedaan is een situatie creëren waarbij zij rijkaards zijn geworden terwijl hun buren arm zijn gebleven.

“En dat willen we niet meer hebben. Wo tyari verandering gi den”, aldus de politicus.